«الخارجية» ناعية ياسر رزق: عزاؤنا لذويه ولأسرة الصحافة والإعلام

نعت وزارة الخارجية، ببالغ الحزن، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يتقدّم السيد وزير الخارجية والوزارة بصادق التعازي لذوي الراحل، ولأسرة الصحافة والإعلام الذي كان أحد رموزها الكبار، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته».

مسيرة ياسر رزق

ويعد الكاتب الصحفي ياسر رزق أحد أبرز الصحفيين المصريين والعرب، وتخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1986.

وعمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة أخبار اليوم، وترأس مجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية عام 2005، ورئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم في يناير عام 2011، كما ترأس تحرير جريدة المصري اليوم قبل أن يعود لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بعد ثورة 30 يونيو عام 2013.

وصدر لياسر رزق مؤخرا كتاب «سنوات الخماسين .. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص»، وأقيمت قبل أيام بدار الأوبرا المصرية ندوة لمناقشة الكتاب بحضور نخبة من المثقفين والكُتاب والمفكريين والصحفيين والسياسيين.

وحرص «رزق» في كتابه على توضيح أن الفترة التي يؤرخ لها بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو من أهم الفترات التي ينبغى الوقوف أمامها وإيضاح ما جرى فيها للشباب والأجيال القادمة التى لم تحضر هذه الفترة بوعيها الكامل أى من هم أقل من عشرين عامًا.