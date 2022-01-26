مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة «ملاكي» بالعبور

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة العبور.

نقل المصابين الاثنين لمستشفى السلام

بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث مروري ومتوفي ومصابين.

رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ملاكي بـ«صينية» الحي الخامس بالعبور، واسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهما لمستشفى السلام لتلقي العلاج، وتمّ رفع آثار الحادث وعادت حركة المرور لطبيعتها.