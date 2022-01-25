الإعلان عن سقوط ثلوج على الإسكندرية غدا والمحافظة تصدر 8 تحذيرات

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، منذ قليل، عن ورود توقعات الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة الساحلية، اعتباراً من الساعات الأولى من صباح الأربعاء، هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحياناً، قد تكون مصحوبة بحبات البرد «الثلوج» على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 70 إلى 80% تقريباً.

توقعات حالة الطقس بالإسكندرية غداً الأربعاء

وأوضحت شركة الصرف الصحي أن ذلك سيصاحبه نشاط للرياح تصل سرعتها ما بين 60 و70 كيلومتر في الساعة، مع ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 3 إلى 5 أمتار، كما يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصبح العظمى 13 درجة، والصغرى 9 درجات، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

تحذيرات للمواطنين من طقس الإسكندرية غداً

في ذات السياق، أصدرت محافظة الإسكندرية، 8 تحذيرات ‏للمواطنين من أجل توخي الحذر ‏واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، تمثلت في الآتي:

- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار .

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة .

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- وننوه عن قيام شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتخفيض ضغوطات المياه أو قطعها بشكل مؤقت حين الضرورة القصوى، لتخفيف الأحمال على شبكات ومحطات الصرف الصحي.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، تمثلت في غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 ) من أي محمول، بالإضافة إلى الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، ناهيك عن الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.