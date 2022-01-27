5 حالات كورونا بالوسط الفني في أقل من 24 ساعة.. آخرهم غادة عبدالرازق

أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتوقفت أعمالهم عن التصوير، كان آخرهم الفنانة غادة عبدالرازق، التي طالبت الجمهور بالدعاء لها.

- غادة عبدالرازق

أعلنت الفنانة غادة عبدالرزاق عبر «ستوري» حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، إصابتها بمتحور أوميكرون، قائلة: «الحمد لله على كل شيء، طلعت المسحة إيجابية أوميكرون».

وكان آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرزاق في رمضان 2021، مسلسل «لحم غزال»، مع شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

- ساندي

أعلنت المطربة ساندي، إصابتها بفيروس كورونا، في فيديو لها، عبر خاصية «ستوري» بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام».

وقالت ساندي خلال الفيديو: «جالي كورونا في البنزينة بعد ما الراجل عطس جنبي»، مشيرة إلى أنها تعاني من تكسير بالجسم بجانب شعورها بالملل، بسبب الحجر الصحي، وعدم خروجها من المنزل.

- يسرا

قالت الفنانة يسرا، إنها تخضع للعزل المنزل، وتتلقى بروتوكول علاج كورونا، بعد إصابتها بالفيروس المستجد للمرة الثانية.

وأضافت يسرا لـ«الوطن»: «الحمد لله على كل حال، أُصبت بالفعل بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، وأخضع لبروتوكول العلاج داخل المنزل، والأعراض إلى حد ما بسيطة، وأتمنى من الجميع الدعاء لي بالشفاء».

- بيومي فؤاد

أعلن الفنان بيومي فؤاد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالشفاء، ونشر فيديو عبر تطبيق «سناب شات»، قال خلاله: «دعواتكم بالشفاء، أنا كورونا، وعازل نفسي بقالي يومين في المكتب، دعواتكم لي جميعًا بالشفاء، وحشتوني».

- جلال الشرقاوي

دخل الفنان جلال الشرقاوي، العناية المركزة، بعد إصابته بفيروس كورونا، وأكدت ابنته الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، أن حالته شبه متوسطة، ويحتاج إلى الدعاء المستمر من الجمهور.