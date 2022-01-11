فحص 32 ألف سيدة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بالبحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن فحص 32212 سيدة بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر خلال عام 2021 بمبادرة رئيس الجمهورية 100‪ مليون صحة، لافتاً إلى أن التشخيص والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يوصل لنسب شفاء أكثر من 90% ويقلل من نسب ارتجاع المرض.

فحص 5338 طفلا حديث الولادة لاكتشاف ضعف وفقدان السمع

وكشف مرعي، فى بيان صحفي مساء أمس، عن فحص 5338 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بمختلف الوحدات الصحية بمدن المحافظة.

وأشار إلى عمل اختبار للطفل حديث الولادة من عمر يوم حتى 28 يوما للتأكد من عدم وجود أي مشاكل خاصة بالسمع، وفي حالة وجود مشكلة خلال الاختبار الأول يتم إعادة الفحص من خلال اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة ويتم تحويل الطفل بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج.

مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

وأفاد مرعي بأنه تم فحص 11732 مواطنا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من سبتمبر .2021‪ وحتى ديسمبر

وأوضح أن قياس الضغط والسكر بشكل دوري يساعد في الوقاية من المرض والكشف الدوري لمرضى السكر وضغط الدم يساعد في تجنب والوقاية من مضاعفات هذه الأمراض وبخاصة الاعتلال الكلوي.

إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين

كما أعلن مرعى عن فحص أكثر من ثلاثة آلاف امرأة حامل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين خلال عام 2021، مؤكداً أن تقديم الخدمة مجانا للسيدة الحامل طوال فترة الحمل ولمدة 42 يوما بعد الولادة من خلال الوحدات الصحية المختلفة المشاركة بالمبادرة بجميع مدن المحافظة.