أهداف وخطوات التسجيل في مبادرة «نورت بلدك» للمصريين بالخارج

أتاحت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، العديد من المبادرات الساعية لتوفير الخدمات للمصريين في الدول المضيفة، ومنها مبادرة «نورت بلدك»، التي تختص بالمصريين العائدين من الخارج، والراغبين في الحصول على فرصة عمل، في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أهداف مبادرة «نورت بلدك» وخطوات الاشتراك بها، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لـ وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

أهداف مبادرة «نورت بلدك»

1- تهدف مبادرة «نورت بلدك» إلى طرح فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج والمتضررين من انتشار جائحة كورونا داخل محافظاتهم.

2- إطلاق استمارات تسجيل إلكتروني بالتعاون مع وزارة التخطيط، لتوفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المستثمرين المصريين بالخارج.

3- تهدف مبادرة «نورت بلدك» إلى إشراك المصريين العائدين من الخارج في التنمية الاقتصادية.

خطوات التسجيل فى مبادرة «نورت بلدك»

1. التسجيل في المبادرة عن طريق الدخول على هذا الرابط.

2. الضغط على خيار رابط استمارة «نورت بلدك».

3. كتابة الاسم بالكامل باللغة العربية.

4. إدخال الرقم القومي.

5. إدخال رقم مصري، ويشترط التأكد من صحته.

6. تحديد عدد أفراد الأسرة، ودولة الإقامة وتاريخ العودة.

7. إدخال رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، كما يتم إدخال العنوان بالتفصيل والمحافظة المقيم فيها.

8. مستوى المؤهل الحاصل عليه.

9. المهنة أو مجال العمل التى تعمل به موضحا عدد سنين الخبرة، مع ضرورة ذكر آخر وظيفة.

10. تجد أمامك أكثر من خيار، يتم خيار واحد منهم فقط، وتتمثل الخيارات في:

- أرغب في إقامة مشروع خاص بي.

- أرغب في البحث عن العمل.

- أرغب في الحصول على تدريب لتنمية مهاراتي.

- لا أرغب في أي مما سبق.

11. بعد التأكد من صحة البيانات التي جرى إدخالها، يتم الضغط على اختيار تأكيد لإنهاء عملية التسجيل ضمن المبادرة.