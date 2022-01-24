«الهجرة» تتيح 17 خدمة إلكترونية للمصريين بالخارج.. منها «اسأل واقترح»

17 خدمة إلكترونية أتاحتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على مدار 24 ساعة، للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، تسهيلا عليهم وتلبية لطلباتهم واحتياجاتهم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خدمات وزارة الدولة للهجرة، للمصريين بالخارج، وفقا لموقعها الرسمي الإلكتروني.

الخدمات الإلكترونية للمصريين بالخارج

1- بوابة الشكاوى الحكومية المنظومة الإلكترونية لبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.

2- شهادة «بلادي الدولارية» ضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات، إذ يكون لهم الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالدولار الأمريكي إلى حساب العميل خارج مصر.

3- استمارة «نورت بلدك»، لبيانات المصريين العائدين من الخارج.

4- منصة «بداية ديجيتال» للتدريب وخدمات التوظيف الإلكتروني بالتعاون بين «الهجرة» و«الأكاديمية العربية» و«الأغذية العالمي»، وتستهدف دعم المصريين العائدين نتيجة تداعيات كورونا والحد من الهجرة غير الشرعية، في إطار مبادرتي «نورت بلدك» و«مراكب النجاة».

5- معاملات التوثيق بالشهر العقاري، ودليل خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

6- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ل​تقديم خدمات الفتوى الإلكترونية باللغة العربية وغيرها، ونشر صحيح الدين وضبط الفتوى، ما يسهم في تقليل عدد المستفتين.

7- فرص استثمارية للمصريين بالخارج وخطوات الوصول للفرص الاستثمارية المتاحة، وتمشل خريطة الاستثمار بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات.

8- مجال التعليم العالي: المراحل الرئيسية والخطوات التفصيلية لقبول وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية».

9- دليل وزارة الدفاع لتجنيد المصريين بالخارج.

10- دليل خدمات قطاع الأحوال المدنية الإلكترونية، ويتمضن خدمات قطاع الأحوال المدنية، وتتضمن إصدار وتوثيق مستندات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة داخل وخارج البلاد.

11- تعليمات وزارة الصحة والسكان لسلامة المسافرين التحديث السنوي لعام 2022 لدليل صحة المسافرين، الخاص بمتطلبات التطعيم والتوصيات للمسافريين الدوليين والموقف الوبائي في دول العالم.

12- دليل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والشركات المحظور التعامل معها والتي جرى إلغاء الترخيص الخاص بها.

13- معلومات خاصة بالطلبة المصريين العائدين من الخارج.

14- دليل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمصريين بالخارج.

15- «مبادرة اسأل واقترح»، إذ تجيب وزيرة الهجرة على تساؤلات المصريين بالخارج ضمن سلسلة ردود تنشر على قناة الوزارة على موقع «يوتيوب».

16- تنويه بخصوص الأدوية المحظور حملها خلال السفر للمملكة العربية السعودية.

17- خدمات الإلكترونية لإدارة الهجرة والجنسية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.