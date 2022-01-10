شروط الحصول على القرض الشخصي من بنك القاهرة: يصل لـ1.5 مليون جنيه

غلاء المعيشة وزيادة متطلبات الحياة وعدم توقفها يوما بعد يوم، يجعل الكثيرين يقعون في حيرة وضيق من أمرهم بسبب قلة الأموال التي يمتلكونها والتي لا تكفي متطلباتهم واحتياجاتهم، لذا يلجأ البعض منهم إلى الاقتراض للمساعدة في تكاليف مصاريفهم الشخصية أو لأي سبب آخر.

ويقدم بنك القاهرة، قرضا شخصيا لعملائه، من موظفي القطاع الخاص، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل القرض الشخصي من بنك القاهرة وفق ما ذكر البنك عبر موقعه الرسمي.

تفاصيل القرض الشخصي من بنك القاهرة لموظفي القطاع الخاص

يقدم بنك القاهرة تمويلا شخصيا بتعهد تحويل مرتب أو قسط للعاملين بالقطاع الخاص.

ويمنح بنك القاهرة القرض لعملائه بحد أدنى 5 آلاف جنيه مصرى وحد أقصى 1,500,000 جنيه مصري.

ويصل الحد الأدنى لسداد القرض 6 أشهر وبحد أقصى 7 سنوات.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك القاهرة

يتطلب بنك القاهرة من عملائه وفق ما ذكر عبر موقعه الرسمي، إحضار بعض الأوراق لمنح القرض للعملاء أبرزها ما يلي:

إحضار صورة بطاقة تحقيق شخصية بشرط أن تكون سارية.

- إحضار إيصال مرافق سواء كان (غاز_ مياه_ كهرباء_فاتورة تليفون) حديث بشرط ألا يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

- يقدم الشخص تعهدا بتحويل الراتب أو القسط.

- إحضار بيان مفردات مرتب للموظف بالقطاع الخاص.

شروط الحصول على القرض الشخصي من بنك القاهرة

الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه مصري.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لسن المتقدم للحصول على القرض 21 عاما والحد الأقصى للسن 60 عاما في نهاية مدة القرض.

ومن أجل الحصول على تفاصيل التقديم على القرض يمكن الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص ببنك القاهرة على رقم الخط الساخن 16990، أو زيارة أقرب فرع من فروع بنك القاهرة في المحافظات.