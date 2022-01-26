عم سليمان لـ«حياة كريمة» بعد استلامه سيارة: «حييتوا بني آدم من جديد»

عرضت الصفحة الرسمية لـ«حياة كريمة»، مقطع فيديو أثناء تسليمها السيارة الجديدة لـ«عم سليمان»، بعد احتراق سيارته التاكسي أمام بوابة جامعة القاهرة، كانت مصدر رزقه الوحيد، إذ قال خلال الفيديو: «التاكسي بتاعي اتحرق، كنت نازل اشتغل، جات العربية عند باب جامعة القاهرة، ولاقيت فيه دخان كتير طالع، بشوف لاقيت العربية بتولع، والنار خارجة منها، مسكت طفاية وحاولت أطفي لكن محصلش نصيب».

التاكسي كان مصدر رزقي الوحيد

أضاف «عم سليمان»، خلال الفيديو: «بصراحة، فيه ناس كتير ساعدوني، ووقفوا معايا عشان أطفي العربية، بس الحمد لله بتاعة ربنا، العربية كانت شبه متصفية، ربنا أراد كده، والحمد لله، عمرها شبه منتهي، كنت واقف بفكر أعمل ايه بعد كده، اشتغل عند حد، وأمتى الشغل ييجي، الشغل مش بييجي مرة واحدة، أنا بربي عيالي، وعندي أم، وبصرف على عائلة، مكنش ينفع أقعد من غير شغل».

مكتب حياة كريمة في الجيزة تواصل معي على الفور

أشار «عم سليمان»، إلى أن مكتب «حياة كريمة» في محافظة الجيزة، تواصل معه، «جولي وشافوا وضعي على أرض الواقع، معنديش مورد رزق إلا شغلانتي، خلال أيام اتصلوا بيا، وقالوا هتستلموا العربية خلال أيام، كان فيه استجابة سريعة جدًا، وتم رصد الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، مش مصدق ولا متوقع إن حياة كريمة هتعمل معايا كده، عشان أشتغل، وأفتح بيتي من جديد».

لا أصدق استلامي السيارة

تابع: «الحمد لله بعد استلامي عربية، كده اشتغل وافتح بيتي من جديد، بتحيوا بني آدم من جديد عشان يشتغل ويجاهد، بشكر حياة كريمة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكلام كله شبه ضايع مني بسبب فرحتي»