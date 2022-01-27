«التعليم» تنتج 992 مواصفة امتحانية لجميع المراحل الدراسية 

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها أنتجت مواصفات الأوراق الامتحانية لجميع المراحل الدراسية فئات العاديين والدمج والمكفوفين في مصر والخارج والبعثة المصربية في السودان، بعدد 992 مواصفة، وإعداد اختبارات الاستعداد للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وعين شمس والضبعة، وعددها 133 صورة اختبارية في مواد العلوم والرياضيات باللغة العربية ومترجمة، واللغة الإنجليزية وتصحيحها، وترتيب الطلاب وفق درجاتهم، خلال عام 2021.

تدريب عينة من معدي الأسئلة على قياس نواتج التعلم

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه جرى بناء بنوك الأسئلة للصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية في جميع المواد الدراسية، بالفصيلن الدراسيين الأول والثاني، للشعب الأدبية والعلمية في مادتي العلوم والرياضيات، وسحب جميع الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة من خلال بنوك الأسئلة، التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، برئاسة الدكتور رمضان محمد، وذلك للمرة الأولى في تاريخه للعام الدراسي الماضي، للدورين الأول والثاني.

وأعدت الوزارة أدوات التقييم الوطني على عينة ممثلة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي بالتعليم «العام، والأزهري»؛ إذ جرى إعداد الإطار العام للاختبار الوطني وتحكيمه محليا ودوليا، فضلا عن مخطط التقييم وتدريب عينة من معدي الأسئلة على قياس نواتج التعلم وإعداد أدوات جمع البيانات.

تدريب أعضاء الهيئة البحثية على مهارات المدرب الرقمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه جرى إعداد قواعد بيانات إلكترونية ضمن منظومة التحول الرقمي كبرنامج «إدارة المكتبة، وشؤون العاملين»، وطباعة الأعمال كافة، والإنتاج العلمي للأقسام العلمية، ومستلزمات الأعمال الإدارية بالمركز القومي للامتحانات، لافته إلى أنه جرى تدريب أعضاء الهيئة البحثية بقسم التدريب والإعلام على مهارات المدرب الرقمية.

وأشارت الوزارة إلى أنها نفذت عددا من البرامج التدريبية بغرض استمرار واستدامة عملية التنمية؛ إذ اجتاز 12495 من أعضاء هيئة التعليم برنامج مهارات القيادة لمديري ووكلاء الإدارة المدرسية.