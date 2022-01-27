سانت كاترين تسجل 3 درجات تحت الصفر.. «الأسبوع الثاني على التوالي»

سجلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، درجة حرارة 3 تحت الصفر، وبذلك تكون المدينة قد سجلت درجات أقل من الصفر طوال أسبوعين، وهي المصرية الوحيدة التي شهدت ذلك.

وأغلقت قطاع محميات جنوب سيناء بالتنسيق مع مجلس المدينة وأجهزة الأمن، جبل موسى أمام السياح، ومنعت صعودهم لحين انتهاء موجة البرد الشديد التي أدت إلي تساقط الثلوج على المدينة ليلة أمس.

استمرار غلق جبل موسى

وأكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم الخميس، أن الطريق إلى جبل موسى مغلق، وأجهزة الأمن منعت السياح من الصعود بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولفت «العناني» إلى أن المدينة تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة منذ أمس وبلغت درجة حرارة أعلى قمة جبل موسي 6 تحت الصفر، وداخل المدينة 3 تحت الصفر.

ونوه رئيس مدينة سانت كاترين، إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة التأهب والاستعداد لمواجهة هذه الموجة، مؤكدا أن المدينة لم تتعرض لأي أمطار أو سيول.

جميع الموانئ والمطارات مفتوحة

من جهته، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن الموجة الباردة لم تسفر عن أي أمطار أو سيول، وإنما غلق مؤقت لميناء شرم الشيخ البحري لمدة 5 ساعات، بسبب سوء الأحوال الجوية، وأعيد فتحه عقب تحسن الطقس.

وأكد المحافظ أن جميع الموانئ البحرية والبرية والمطارات تعمل بصورة طبيعية، ولم تتأثر بالطقس البارد.