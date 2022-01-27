«عين شمس» تقدم خدماتها الطبية لنحو 1186 مواطنا في 9 تخصصات

قدّمت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا 1 حي السلام بمحافظة القاهرة، خدماتها الطبية لنحو 1186 مواطنا مجانا، في تخصصات الجراحة العامة، العظام، النساء، الرمد، الباطنة، أنف وأذن، جلدية، أطفال، عظام، إضافة إلى صرف العلاج مجانا من صيدلية القافلة لـ1100 مريض، إضافة إلى تحويل 64 حالة لتلقي العلاج مجانا بمستشفيات جامعة عين شمس.

عقد امتحان تحديد مستوى لـ100 مواطن

وأكدت الجامعة في بيان لها، أنّه جرى عقد امتحان تحديد مستوى لـ100 مواطن، وتبيّن أنّ معظمهم لا يجيد القراءة والكتابة، وسيتم فتح فصول محو أمية للتدريس لهم عن طريق التعاقد الحر مع طلاب جامعة عين شمس، وعمل استكتاب لـ24 مواطنا، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار.

توزيع كتيبات توعوية على المترددين لحملات التوعية

وشملت القافلة تقديم عدد من حملات التوعية، تحت إشراف الدكتورة راندا كمال عبدالرؤوف، وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن الإرشاد الوراثي، مشاكل التربية وكيفية التعامل مع الطفل، مهارات رعاية الذات وطرق علاج التبول اللاإرادي، كما جرى عقد ندوة عن اضطرابات الكلام ومشكلات التخاطب.

كما جرى توزيع كتيبات توعوية على المترددين على حملات التوعية وعلى العيادات، وجرى توزيع كتيبات لتوعية الأطفال جرى إعدادها خصيصا لهم وتوزيع هدايا عينية على الأطفال من ألعاب وقصص مصورة، إضافة إلى ورش عمل للأطفال لتعليم تصميم ميداليات بالجلد الطبيعي، وتنظيم ورش عمل للأطفال لتعليم الطباعة على المنسوجات وطباعة التيشيرتات بالاستنسل وتوزيعها على الأطفال.