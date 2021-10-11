مزادات القطن: بيع 218.6 ألف قنطار لـ22 شركة

تابع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذى لمنظومة تجارة القطن الجديدة للموسم الحالى 2021-2022، التى تم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية. واستعرض الوزير خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، تقريراً حول سير العمل بالمنظومة خلال الفترة منذ أول سبتمبر الماضى حتى 10 أكتوبر الجارى.

وأظهر التقرير أنه تم فتح 193 مركزاً لتجميع وتسلم الأقطان من المزارعين فى عدد 14 محافظة حتى الآن، فيما تم إجراء مزادات لبيع الأقطان فى المحافظات التالية: الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الدقهلية، المنوفية.

وأضاف التقرير أن الكميات المباعة من خلال تطبيق نظام المزادات العلنية بلغت 218.6 ألف قنطار، قامت بشرائها 22 شركة أغلبها من القطاع الخاص، وتراوح سعر القنطار فى الوجه البحرى لأصناف «جيزة 94، جيزة 86، جيزة 97» بين 4300 و5260 جنيهاً، أما فى الوجه القبلى فتراوح سعر قنطار القطن صنف «جيزة 95» بين 3255 و4450 جنيهاً.