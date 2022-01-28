طلاب «أولى ثانوي» يستأنفون امتحانات نصف العام 2022 بالإنجليزي غدا

يستأنف طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي 2021/2022، غدا السبت، إذ يؤدي نحو 600 ألف طالب وطالبة، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، أثناء فترة الامتحانات.

ويبدأ امتحان اللغة الأجنبية الأولى، في الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعة ونصف، على أن ينتهي في الساعة العاشرة ونصف صباحا، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

70% من الامتحان اختيار من متعدد و30% مقالي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان سيحتوي علي 70% من الامتحان أسئلة اختيار من متعدد، و30% أسئلة مقالية، مشيرا إلى أنه جرى التشديد على المدارس، بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، الذي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت الوزارة، أن امتحان اللغة الأجنبية ورقيا بنظام «الأوبن بوك»، مؤكدة أن هناك تعليمات للمدارس، بتخصيص أسئلة تقيس نسبة الفهم والتطبيق والمستويات العليا للتفكير (المتفوقين)، تتوزع على نواتج التعلم للمادة، وفق الوزن النسبي لها.

وشددة وزارة التعليم، على جميع المدارس، باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلاب والمعلمين، أثناء فترة الامتحانات، طبقاً للخطة الوقائية لوزارة الصحة والسكان.

الأحد .. طلاب «تانية ثانوي» يؤدون امتحان 3 مواد

فيما يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحانات نصف العام للأسبوع الثاني على التوالي، إذ يؤدي الطلاب يوم الأحد 30 يناير، امتحانات جبر والتفاضل وحساب المثلثات، وامتحان الأحياء، والفلسفة والمنطق.

- يبدأ امتحان الجبر وحساب المثلثات الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة 3 ساعات وينتهي في الثانية عشر ظهراً.

- يبدأ امتحان الاحياء شعبة علمي الساعة الثانية عشر ونصف ويستمر لمدة ساعتين علي أن ينتهي في الثانية ونصف.

- يبدأ امتحان الفلسفة والمنطق شعبة أدبي الساعة الثانية عشر ونصف ويستمر لمدة ساعتين علي أن ينتهي في الثانية ونصف.