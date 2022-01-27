حملة مكبرة لرفع السيارات المتهالكة والقديمة بشوارع الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات رفع السيارات المتهالكة والمهملة الموجودة بالشوارع والميادين، لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع وتسيير الحركة المرورية.

إزالة التعديات بشارع بشتيل ورفع السيارات المتهالكة

وشنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال حملات مكبرة لإزالة التعديات بشارع بشتيل ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة والمهملة على جانبي الطريق وبالجزيرة الوسطى، وذلك تمهيداً لتنفيذ أعمال التطوير بالإضافة إلى تنفيذ حملات موسعة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة بعددِ من الشوارع بحي شمال للحفاظ على الشكل الحضاري للطريق.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال بكلبشة السيارات المتروكة بالجزيرة الوسطى بشارع الوحدة لما تسببه من إعاقة لحركة الطريق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 5 تروسيكل وعربات كارو بالمريوطية

وفي نفس الإطار ضبطت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل عدد 5 تروسيكل وعربات كارو أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام بمنطقة المريوطية وقد تم التحفظ عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.