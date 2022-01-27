6 شروط لقبول اعتذار المشاركين في امتحانات الإعدادية: «لو عليك تار»

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، الشروط القانونية للاعتذارعن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، للفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل.

وأرسلت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بالشروط القانونية للشهادة الإعدادية 2021، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي من طلبات الاعتذار عن المشاركة في الامتحانات، إلا وفقا للتعليمات التي تم وضعها، وعدم قبول أي اعتذار غير مطابق للحالات القانونية.

الالتزام بالأماكن المحددة لتقديم الاعتذارات

أكدت المديريات التعليمية، على عدم رفع أي اعتذار غير قانوني إلى لجنة الإدارة، وأن من يخالف التعليمات سيعرض للمخالفة القانونية، مطالبة بتقديم الطلبات في الأماكن المحددة من قبل الإدارات لكل من رؤساء اللجان والمراقبين والإداريين.

وشددت المديريات، على عدم تواجد أي شخص في غير أوقاته أو المكان المحدد له، وإلا قد يتعرض للمساءلة القانونية، مطالبة الإدارات بالتنبيه على جميع المدارس بتوقيع جميع العاملين بالمدرسة على الخطاب والتعليمات والشروط الخاصة بالاعتذارات.

6 شروط لقبول اعتذار المشاركة في امتحانات الإعدادية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الشروط القانونية للاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 وهي كالتالي:-

إنجاب طفل رضيع أقل من عامين (للسيدات فقط).

أرملة وتعول بمستندات تفيد قيد الوفاة.

زوج وزوجة منتدبان للشهادة الإعدادية مع إحضار خطابي الندب وبطاقة الزوجة مسجل بها اسم الزوج وبطاقة الزوجة.

الخصومة الثأرية مع تقديم قرار أمن حديث يفيد ذلك.

المنع من السفر بالعرض على قومسيون طبي حديث.

من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يرغب في الندب.

وتنتهي عدد من المديريات التعليمية، في الوقت الحالي، من الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، بتطهير اللجان على مستوى الإدارات التعليمية وتوفير كافة المطهرات والكمامات، مؤكدة على الإدارات، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا للخطة التي وضعها قطاع الطب الوقائي بوزارة السكان لمواجهة فيروس كورونا.