خريطة سقوط الأمطار في المحافظات خلال الأيام المقبلة.. متى تهدأ شدتها؟

صقيع وبرودة شديدة، يشعر بها معظم المواطنين في كل أنحاء الجمهورية، مع سقوط أمطار في مختلف المناطق، وكعادتها تواصل هيئة الأرصاد الجوية، نشر تفاصيل حالة الجو، موضحة أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، وموعد تحسن حالة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

تستعرض «الوطن» خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أوضحت استمرار حالة الطقس السيئ وبرودة الجو وسقوط الأمطار اليوم الخميس بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة على وسط سيناء وجنوب الوجه البحري، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%.

وعن يوم الجمعة، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة تصل إلى 40% على الوجه البحري والسواحل الشمالية، على تعود الأمطار للانحسار يوم السبت، على كل الأنحاء، لتعود مرة أخرى وتكون متوسطة يوم الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، يوم الإثنين، أيضا، يصاحبها حالة من نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 28 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 29 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.