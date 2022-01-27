ضبط نصاب أوهم 400 مواطن بالفوز بكوبونات السحب في مدينة نصر

من داخل شقة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، أعد خالد. ب، 44 عاما، مبلط سيراميك، واحدة من أكبر خطط النصب والاحتيال، بدأت بتعليقه لافتة تشير إلى نشاط شركته الوهمية، في مجال المقاولات والاستثمار العقاري، لاستقطاب عشرات الشباب للعمل معه بنظام العمولة.

ملابس رسمية على محطات الوقود

وفقا للتحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة، قام المتهم بتوزيع العاملين لديه، وهم يرتدون ملابس رسمية على محطات الوقود والمولات وبوابات الطرق الصحراوية، لاستقطاب الضحايا من خلال مسابقات وهمية يفوزون بها، ثم يطلبون منهم التوجه إلى مقر الشركة لاستلام الجائزة، ودفع رسوم الحصول على حصص في شقق وفيلات وأراضى بالساحل الشمالي.

النصب على 400 مواطن

ونجح المتهم فى النصب على 400 مواطن، واستولى منهم على مبالغ مالية تجاوزت 20 مليون جنيه، ثم اغلق الشركة، ولاذ بالفرار فقام الضحايا بإبلاغ مباحث الأموال العامة التي تعقبت المتهم حتى توصلت إليه.

مسابقات وهمية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بإنشاء شركة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية والمراكب السياحية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب «التايم شير»، طالبا منهم الحضور إلى مقر الشركة، وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن، ثم يزعم لهم بأن شركته متعاقدة مع إحدى القرى بالساحل الشمالي، وأنه يمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية في ذلك المشروع، ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية على خلاف الحقيقة.

نصب واحتيال

أوضحت التحريات أن المتهم تمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وأضافت أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين تجاوز عددهم 400 عميل، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت عشرون مليون جنيه بذات الأسلوب الإجرامي.

تم استهداف المتهم وضبطه بمقر الشركة المشار إليها، كما ضبط 19 عقدا وهميا لبيع حصص عقارية بنظام «التايم شير»، وكميات من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوي صورا لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه، بأنها للوحدات محل التعاقد و2 أكلاشيه، وكشوف مدون بها العديد من البيانات، وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه.