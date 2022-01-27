«فايزر»: نحتاج للاستعداد والمساعدة لمواجهة المتحورات الجديدة

تتطلع الدراسات البحثية الجديدة إلى تقييم فعالية اللقاحات القائمة حاليا في مواجهة متحور أوميكرون، بينما تُظهر الأبحاث الحالية والبيانات أن معززات المناعة توفر مستوى عالٍ من الحماية ضد الأمراض الشديدة، فضلا عن القدرة على الاستشفاء مع متحور أوميكرون، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وتؤكد شركة «فايزر» أننا ندرك الحاجة إلى الاستعداد في حالة تضاؤل ​​هذه الحماية بمرور الوقت مع متحور أوميكرون، وربما المساعدة في مواجهة المتحورات التي ربما تظهر مستقبلا، بحسب ما صرحت الدكتورة كاثرين يو يانسن نائب الرئيس الأول ورئيس أبحاث اللقاحات وتطويرها في شركة فايزر.

تفاصيل الدراسة التي تقوم بها شركة فايزر

وأضافت «يانسن»: «الأمر يتطلب منا البقاء في حالة يقظة ضد الفيروس، وتحديد أساليب جديدة للحفاظ على مستوى عالٍ من الحماية»، مؤكدة: «نعتقد أن تطوير اللقاحات القائمة في مواجهة المتحورات والتحقيق فيها، واللقاحات ضرورية في جهودنا لتحقيق هذا الهدف».

ولفتت المسؤولة إلى أنه يجرى إجراء تجارب على فعالية اللقاحات على 3 مجموعات تضم 1420 مشاركا، جاءت تفاصيلها الفوج الأول وضم 615 وحصلوا على جرعتين من لقاح فايزر في فترة من 90 إلى 180 يوما كما تعطى جرعة واحدة أو جرعتين من اللقاح المرتقب لمتحور أوميكرون، والذي سبق وأن أعلنت الشركة أنه سيكون متاحا في مارس المقبل.

الهدف من دراسة «فايزر»

أما المجموعة الثانية فهي مكونة من 600 فرد، وتلقت 3 درعات من لقاح فايزر في الفترة من 90 إلى 180 يوما، في الدراسة، وسيتلقى المشاركون جرعة واحدة جديدة من لقاح فايزر الحالي أو من اللقاح المنتظر ضد متحور أوميكرون.

أما الموجة الثالثة فتضم 205 وفيها سيحصل المشاركون على 3 جرعات من اللقاح الذي سيتم تخصيصه لمواجهة متحور أوميكرون.

وتهدف الدراسة على المجموعات الثلاثة إلى البحث عن الأشخاض الذين تلقوا الجرعات ولديهم مستوى عال من الجماية ضد أوميكرون، خصوصا لو كانوا من أصحاب الأمراض الشديدة.