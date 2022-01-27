العثور على جثة بدال تمويني في ترعة بالمنوفية

عثر أهالي قرية ميت البيضا التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على جثمان شخص، منذ قليل، في ترعة القرية، وأبلغ مركز شرطة الباجور لمكان الواقعة؛ لبدء التحقيقات، وبيان وجود شبهه جنائية من عدمه في الواقعة.

بلاغ بالعثور على الجثمان

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال مأمور مركز الباجور، باستقبال بلاغا من أهالي قرية ميت البيضا بالعثور على جثمان شخص، داخل ترعة القرية، ودفع مأمور المركز بقوة أمنية بقيادة الرائد أحمد كشك، رئيس المباحث؛ للتحقيق في الواقعة وبيان سبب الوفاة.

تفاصيل العثور على الجثة

وعاينت الشرطة الجثمان، وسمعت أقوال شهود العيان من أبناء قرية ميت البيضا حول ظروف الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة الجثمان، وجارٍ نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لبيان سبب الوفاة، واستكمال الإجراءات القانونية والطبية تمهيدًا لإصدار تصريح بدفن الجثمان.

وأوضح أحد شهود العيان، أن المتوفي يدعى «ج.ع» من قرية سبك الضحاك، صاحب محل بدال تمويني في قرية ميت البيضا، وفُرض طوق أمني في مكان الواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية حول الحادث.