المستكاوي: التركيز واللياقة البدنية العالية لمنتخب مصر كانت مفاجأة

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على أداء منتخب مصر في مباراته أمام منتخب كوت ديفوار وصعوده للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا الكاميرون 2022، قائلا: «صمدنا في معركة خط الوسط، لأن خط وسط المنتخب لعب دور مهم جدًا مع حارسي المرمى الشناوي وأبو جبل، بس مشكلتنا بنضيع أهداف كتير».

مشكلتنا بنضيع إجوان كتير

وأضاف «المستكاوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، «المنتخب كله عمل ماتش كويس، وقيمة كلمة كورة كويسة إنك بتلعب قدام منتخب كويس وقوي، ولسة طالع من إنجاز كبير جدًا».

واستكمل: «لما نقول حراس مرمى المنتخب كانوا نجوم، دليل إن كوت ديفوار هددت مرمانا مرتين أو تلاتة، مشكلتنا بنضيع إجوان كتير، والنقد الفني كان أحد أسباب الطفرة اللي شهدها المنتخب، وكيروش طريقته في الكورة من زمان هو امتلاكه الكورة وبيحاول يعمل هجمات مرتدة وقدر يعمل دة امبارح وساعده غرور كوت ديفوار بعد فوزها على الجزائر ».

غرور كوت ديفوار أحد أسباب خسارتها

وتابع: «منتخب كوت ديفوار قبل الماتش بتاعنا قالوا لنا انسوا اللي حصل من 14 سنة مش هتقدروا تكسبونا تاني 4-1 أو ضربات الجزاء سواء زي اللي حصل 1998 و2006، بس الحمد لله قدرنا ولعبنا بتركيز جامد، ولياقة بدنية كانت مفاجأة بالنسبة ليا».

وواصل: «كان فيه تركيز في المنتخب وروح عالية ولياقة بدنية عالية، احنا كسبنا بالأداء رقم واحد، مش بحب أتكلم في المداخلات عن النواحي الفنية، إنما بمنتهى البساطة كنا بنهاجم بشكل مركز، واللاعيبة اللي قدام بيتحركوا بشكل كويس جدا».

وتابع: «مرموش وصلاح ومصطفى محمد وفي ضهرهم السولية وأحيانا النني وفي بعض الأحيان التانية فتوح وعمر كمال عبد الواحد، كنا بنعمل دة بحذر شوية لأن هجوم كوت ديفوار قوي جدا وبالتالي كنا بنرد بسرعة، وبنقدر نقابل من نص ملعبنا أو ملعبنا عشان خاطر ميبنوش هجمات كتير».