«العليا للفيروسات» تحذر 4 فئات: لا تتهاونوا مع «أوميكرون»

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين في التهاون مع فيروس كورونا، وانتشار سلالة أوميكرون بين المواطنين، موضحًا خطورة التهاون مع المرض لبعض الفئات، وهم أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بفيروسات مرضية، وأصحاب المناعة الضعيفة، والمصابين بدور الأنفلونزا العادية، إذ تؤثرعلى صحتهم، وتعرضهم لخطر الإصابة بأعراض شديدة.

أشرف حاتم: الفترة الحالية تشهد انتشارا سريعا للمتحور

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أعراض الإصابة بسلالة أوميكرون بسيطة جدا مع غالبية الحالات، خاصة الحاصلين على لقاح كورونا، مؤكدا أن الفترة الحالة تشهد الانتشار السريع، قائلا: «نأمل أن يكون الانتشار السريع لسلالة أوميكرون يؤدي إلى مناعة مجتمعية ضد المرض»، مضيفا أن الخطورة من المتحور تكمن في إصابة أشخاص ذات مناعة ضعيفة أو مصاب بفيروسات أخرى، مما يؤدي إلى إصابة مزدوجة، أو يؤدي إلى تحور داخل جسم الشخص ذات المناعة الضعيفة، فيتحول إلى إصابة خطيرة وشديدة.

ضرورة السعي للحصول على الجرعة التعزيزية

وناشد عضو اللجنة العليا، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، والالتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، خاصة الأشخاص المصابين بالمرض، وتجنب الاماكن المزدحمة منعا لإصابة الآخرين، موضحًا أن جميع لقاحات كورونا في مصر آمنة لا توجد منها أي مشاكل، ويجب السعي للحصول على الجرعة التعزيزية الثالثة.