الهيئة العامة للكتاب: 51 دولة تشارك في المعرض.. وإقبال كثيف في أول أيامه

قال الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن اليوم الخميس، أول أيام معرض الكتاب كان مزدحما بسبب إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، والحضور مستمر حتى إغلاق المعرض، مبينا أن هناك توجيهات من الدكتور إيناس عبد الدايم لتقديم الجديد باستمرار، إذ توجد صالة كاملة للأطفال لممارسة حقوقهم والقراءة لدعم شخصية الطفل من خلال الثقافة المصرية والعربية وسط تضاعف عدد الناشرين 6 أضعاف.

51 دولة مشاركة في المعرض

وأضاف «بهي الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة«الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه توجد 51 دولة مشاركة في المعرض، وتم إطلاق البرنامج المهني الخاص بالترجمة والتي تشارك فيه وزيرة الثقافة مع وجود وفود ممثلة لدول عربية وأجنبية من أجل ترجمة الكتب العربية إلى لغات أخرى.

دعم العاملين في مجال النشر

وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب إلى أن المعرض يساعد في دعم النشر والكتابة والمعرفة على مستوى المنطقة العربية وليس سوق للنشر، مع وجود ورش تدريبة وتفعيل ورشة صنايعية الكتب والتي يشارك فيها المخرجون والمنفذون والكتاب والمصممون من أجل تقديمها للعاملين في مجال النشر ودور النشر، لافتا إلى إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك والكتب سعرها يبدأ من جنيه إلى 20 جنيه.