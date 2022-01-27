متحدث «الصحة»: مصر حريصة على رعاية أولادها من خلال حياة كريمة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم بتوفير حياة كريمة للمواطن ثقافيا وصحيا واجتماعيا، مشيرًا إلى أنّ المستشفيات الجامعية تقدم هذه الخدمات، وتسعى مؤسسة حياة كريمة لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري عن طريق تكامل الخدمات الحكومية والتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

أكثر من 42 ألف سرير في المستشفيات الجامعية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيرة، أنّ المستشفيات الجامعية بها أكثر من 42 ألف سرير بما فيها غرف العناية المركزة والأجهزة؛ لتقديم خدمة كريمة للمواطن، مبينا أن مستشفى طب المسنين تقدم خدمات جيدة، وأنّ هناك وحدات متخصصة لعلاج الأمراض الجينية في مركز التمييز في المستشفيات الجامعية.

اهتمام بالصعيد من جانب مبادرة حياة كريمة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّ المستشفيات الجامعية تنسق مع مبادرة حياة كريمة لتقديم خدمات أفضل، موضحًا أنّ هناك اهتمامًا بالصعيد ومختلف المحافظات فمستشفيات الجامعات منتشرة في نحو 23 محافظة، وتقدم الخدمات في مختلف المحافظات بالجودة نفسها في المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية.