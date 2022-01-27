الأرصاد تكشف عن طقس الأسبوع المقبل: صقيع وأمطار ورياح نشطة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الأسبوع القادم، خلال بيان صدرعنها اليوم، محذرة من استمرار تأثير المرتفع الجوي، ذو القيم الضغطية العالية، والقادم من أوروبا على أنحاء البلاد كافة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة، حتى الأربعاء المقبل، إذ إن من المتوقع أن تظل الأجواء شديدة البرودة لمدة أسبوع، ليسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد، ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك.

طقس الأسبوع المقبل

وأوضحت الأرصاد، خلال التقرير اليومي الصادر عنها بشأن خريطة الظواهر الجوية، طقس الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن الأجواء تشهد عددا من الظواهر الجوية، من بينها نشاط حركة الرياح، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة، على بعض المناطق، وانتشار الشبورة المائية على بعض الطرق، إضافة إلى تكون الصقيع على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء.

وتتكون الثلوج على مرتفعات سيناء، ليسود طقس بارد نهاراً، على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائلا للبرودة على جنوب الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة.

أخبار الطقس لمدة ثلاثة أيام قادمة

وتابعت الهيئة بأن أخبار الطقس لمدة 3 أيام مقبلة، تشهد انتشارا للشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، خلال يومي الجمعة والسبت، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب الصعيد خلال طقس الجمعة، مع وجود فرص لتساقط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة، على السواحل الشمالية، والوجه البحري، أما عن طقس السبت، فمن المتوقع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية، جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يشهد طقس الأحد أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس، غدا، أعلنت الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على أنحاء البلاد كافة، حتى تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 10 مئوية على غالبية الأنحاء، وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 15 08

مطروح 14 08

السلوم 15 08

سيوة 17 03

بورسعيد 15 08

دمياط 16 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 08

نخل 15 01

نويبع 18 11

طابا 16 10

كاترين 06 03-

الطور 17 10

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 18 13

مرسى علم 17 10

الفيوم 16 04

بني سويف 15 04

المنيا 16 04

أسيوط 16 04

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 16 06

أسوان 17 07

إدفو 18 08

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 16 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10.