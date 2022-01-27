«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة: من الوارد حدوث أخرى

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الباردة التي تشهدها البلاد، قائلة إن الموجة بدأت تنتهي تدريجيا، حيث سجلت العظمى في القاهرة 13 درجة، وسيكون من المتوقع غدا أن تصل إلى 16 درجة، وستبدأ في الارتفاع تدريجيا لتعود للمعدلات الطبيعية ما بين 17 و18 درجة مع بداية الأسبوع المقبل.

فصل الشتاء ينتهي 21 مارس

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنّ من الوارد حدوث تقلبات جوية الفترة المقبلة، نظرا لأن فصل الشتاء لا يزال مستمرا، حيث يتبقى شهرين في فصل الشتاء، والذي يستمر حتى 21 مارس المقبل.

وعن الطقس في الصعيد، قالت إن محافظات شمال الصعيد أكثر انخفاضا في درجات الحرارة الصغرى، حيث تصل لـ3 درجات مئوية، ما يؤدي لتكون الصقيع على المزروعات، وتتأثر بها العديد من القرى والمدن منها الفيوم والمنيا وأسيوط، ووصل الصقيع للأقصر بسبب انخفاض الصغرى، ولا يوجد أمطار خلال اليومين المقبلين.

الطقس في الدقهلية وكفرالشيخ غدا

وأوضحت أن محافظتي الدقهلية وكفرالشيخ تعرضتا لأمطار غزيرة، أمس، مصحوبة بحبات البرد، واستمر اليوم سقوط الأمطار، لكن هدأت الآن، وتشهد المحافظتان استقرارا في الأحوال الجوية مع استمرار وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غدا على هذه المحافظات، والعظمى تسجل في تلك المحافظتين ما بين 15 و16 درجة، والصغرى تتراوح ما بين 8 و7 درجات.

مطروح أكثر المحافظات تأثرت بالأمطار

وأفادت بأن درجة الحرارة في السويس أعلى من القاهرة بحوالي درجتين، وشهدت أمس نشاطا للرياح، وستشهد غدا استقرارا في الأحوال الجوية.

وأوضحت أن محافظة مطروح من أكثر المحافظات، التي تأثرت أمس بالأمطار، مصحوبة بالبرد، مع نشاط للرياح واضطراب الملاحة، واستمرت الأمطار، اليوم، كما تستمر فرص سقوط الأمطار غدا.