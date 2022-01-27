الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بإعصار «آنا» المدمر: غير وارد

ضرب الإعصار «آنا» جنوب شرق أفريقيا، محدثاً رياح وصلت سرعتها إلى 100 كم/ س خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، مصحوبا بأمطار غزيرة تسببت في أضرار خطيرة في منطقة جنوب شرق أفريقيا، فضلا عن تدمير الكثير من المنازل وقطع الطرق نتيجة لسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء بفعل الحدث المناخي الشديد، بحسب ما أفاد به المعهد الوطني لإدارة الكوارث في موزمبيق.

الأرصاد توضح حقيقة تأثر مصر بالإعصار المدمر «آنا»

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن مصر لن تتأثر بإعصار «آنا»، بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد أي نوع من مظاهر الاضطراب في الأحوال الجوية، قد تتعرض له البلاد متأثرة بتلك الإعصار.

وأوضحت أن مصر لا تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب شرق أفريقيا، حيث إن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوربا، وأحياناً غرب أوروبا، أو شبه الجزيرة العربية، خلال فصل الشتاء، كما تتأثر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، والكتل الهوائية القادمة من بعض المناطق الجنوبية من السودان.

تأثير إعصار «آنا» على مصر

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر غير معرضة للأعاصير، كون الإعصار يحتاج لمسطح مائي كبير للتكون، كما في المحيط الهادي والهندي، لذلك فالتأثير غير وارد من قريب أو بعيد، كون مصر تطل على البحرين الأبيض والمتوسط وهذه البحار مغلقة ولا تتكون بها الأعاصير، فالأعاصير تتكون فقط في المحيطات الشاسعة.

وأشارت إلى أنَّ سرعة الرياح في الإعصار تكون عالية جدًا، وتتجاوز الـ60 عقدة، 120 كيلومترًا/الساعة، موضحة أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية، نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض سطحي على البحر المتوسط، يدفع كميات كبيرة من الرطوبة تسبب في تساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا وتمتد للداخل أيضًا كما نشطت الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط مما أدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير يتجاوز 5 أمتار، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء إثر دخول الكتلة الباردة.