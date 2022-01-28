حضور قوي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض الكتاب: 7 إصدارات

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية، حضورا قويا لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث يشارك 7 من أعضاء التنسيقية، بإصدارات مختلفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسختة الحالية.

مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتستعرض الوطن في السطور التالية الكتب المشاركة في معرض الكتاب لهذا العام:

- كتاب الثورة المهدية عن دار سنابل للنشر والتوزيع، لـ «عمرو عزت حجاج».

- كتاب بنو آدم، عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، لـ «آدم الطوخيب».

- كتاب نسور الظل، عن دار زين للنشر والتوزيع، لـ «رامي عبد الباقي».

- كتاب الوعي المالي.. كتاب من وحى الألم، عن دار المعالي للنشر والتوزيع لـ «محمد محرم».

- كتاب القوى الإنسانية، لـ «مصطفى كُريم».

- كتاب الثقافة والإبداع، الصادر عن دار روابط للنشر والتوزيع لـ «قياتي عاشور»

- كتاب فن الدهاء، عن دار اكتب للنشر والتوزيع لـ« مينا كمال».

وتحمل الدورة الـ 53 من معرض الكتاب عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتعتبر الدورة أحد أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تشمل 5 صالات تتضمن 900 جناح.