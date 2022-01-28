ما طريقة الاشتراك في المزادات الحكومية للبضائع والسيارات؟.. خطوة بخطوة

تقدم الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادات مختلفة، لبيع السيارات والبضائع، بأسعار أرخص من الأسواق، وتختلف أنواع السيارات المتاحة به، إذ تشمل علامات عديدة مميزة، منها «نيسان، مرسيدس، جيب شروكي، هيونداي، سوزوكي، تويوتا، شاهين، مازدا، شيفروليه، دايو، وغيرها».

كما تشمل البضائع الحكومية المطروحة بالمزادات، بيع أجهزة كهربائية، وأجهزة كمبيوتر، هواتف محمولة وتكييفات وغيرها.

شروط الاشتراك في مزاد الهيئة العامة للخدمات

وللاشتراك في مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، توجد عدة شروط محددة، إذ يجب شراء كراسة الشروط والمواصفات التي تشمل جميع المعلومات المتاحة عن السيارات أو البضائع المتاحة في المزاد، وتتضمن مواصفات السيارة وحالة الترخيص ورقم «الماتور والشاسيه».

بينما توضح كراسة الشروط الخاصة بمزاد البضائع، حالتها إذا كانت خردة أو مستعمل أو جديد.

ويمكن شراء كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الموجودة في عنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير، أمام بنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويجب العلم أنه في حالة شراء البضائع أو أكثر من سيارة، يشترط توافر البطاقة الضريبية، أما في حالة شراء سيارة واحدة فقط للاستخدام الشخصي يمكن استخدام البطاقة الشخصية.

بعد الفوز بالمزادات

وبعد التوجه للمزاد المتواجد موقعه في أول صفحة بكراسة الشروط، يتم دفع تأمين دخول المزاد وتستلم إيصال به، إذ أنه في حال حصول الفرد على أحد البضائع أو السيارات، يتم خصم ثمن التأمين من سعر البضاعة أو السيارة، أما في حال عدم رسو المزاد يتم استرداد التأمين.

ويتم دفع 30% فور رسو المزاد، على أن يسدد باقي المبلغ الذي يصل إلى 70% خلال أسبوعين، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وجدير بالذكر أن البيع يكون بدون عمولة، فضلا عن أن المعاينة هي أساس البيع، وشددت الهيئة على ضرورة إتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.