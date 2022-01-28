وفد المستثمرين يتفقد مشروعات صندوق التأمين على الثروة الحيوانية

استقبل اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وفدا من المستثمرين بمشروعات غرب النوبارية، في حضور نائب مدير عام الصندوق وبعض قيادات الصندوق، وتم تفقد مصنع الأعلاف بالنوبارية ومحطة التسمين وكذلك المجزر الآلي بالنوبارية، وتم شرح ميزات كل مشروع على حدة، وتوضيح الطاقة الإنتاجية لكل مشروع.

وتأتي هذه الزيارة لمشاركة المستثمرين مع الصندوق، لرفع كفاءة المشروعات وتطويرها، بهدف تنمية الثروة الحيوانية وتوفير متطلبات الشعب المصري من اللحوم الحمراء، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة أصول وموارد المشروعات التابعة للوزارة واستغلالها وتنميتها للاستفادة القصوى منها.