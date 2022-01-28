ضبط شخصين بتهمة غسيل 50 مليون جنيه: جمعوها بالنصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، ومحبوسين حاليا على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامي، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس موقع إلكتروني.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

كيف استولى المتهمون على الأموال؟

أوضح بيان الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الصادر اليوم الجمعة، أن المتهمين تواصلو من خلال الموقع الإلكتروني مع العديد من المواطنين وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول، مع إيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة فى مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران، خلافا للحقيقة، وتمكنا بموجب ذلك من استدراج الضحايا والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أرصدة حسابتهم البنكية.

وأضافت أن هذه الحيلة مكنتهم من جمع مبالغ مالية كبيرة، وحاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 50 مليون جنيه.