ضبط شخص استولى على 60 طنا من السلع التموينية المدعمة

نجحت وزارة الداخلية، من خلال حملات تموينية شنتها في الـ 24 ساعة الماضية، في ضبط عدد من قضايا الغش التجاري، والاستيلاء على المقررات التموينية، ومن بينها شخص استولى على 60 طنا من السلع، ورصدت «الداخلية»، في بيان لها، اليوم الجمعة، نتائج هذه الحملات كالتالي:

سائق يستولي على 60 طن سلع تموينية

ورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بـ وزارة الداخلية، من مسؤولي إحدى الشركات لتجارة الجملة، بقيام سائق بإحدى الجمعيات لنقل البضائع المتعاقدة مع الشركة المشار إليها لنقل بضائعها، بالاستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، دون توصيلها إلى مخازن الشركة والاستيلاء على قيمتها لنفسه مما أضر بالمال العام.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم باستغلال طبيعة عمله بنقل 60 طن سكر بإحدى السيارات من أحد مصانع السكر إلى مخازن الشركة المشار إليها، حيث استولى على الكمية وتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء والاستيلاء على قيمة تلك البضائع.

نتائج الحملات التموينية المكبرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم: الغش التجاري والصناعي، السلع مجهولة المصدر، الاستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة ذات العلامات التجارية المقلدة، وأسفرت الحملات عن ضبط 1249 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها:

318 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت: 150.38 طن، 660 رغيفا.

24 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت: 487.67 طن، 7 آلاف و526 عبوة، 600 لتر.

23 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت: 851.10 طن.

27 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت: 595.62 طن، 11 ألفا و442 عبوة، 36 ألفا و304 قطع، 3 آلاف و300 لتر، 9 آلاف و500 متر.

27 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت: 145 إسطوانة، 950 لترا.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي: