تجهيز 109 لجنة لامتحان 11701 طالبا بالشهادة الإعدادية في مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المديرية استعدت لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية صباح الغد السبت، حيث يؤدي 11701 طالبا و طالبة الامتحان في مادة اللغة العربية أمام 109 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة في جميع الإدارات والقطاعات التعليمية «البنجر والحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة»، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوفير المناخ التربوي المناسب للطلاب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية وتحقيق منظومة امتحانية يسودها الانضباط.

إجراءات احترازية بلجان مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الجمعة، فى تصريحات صحفية خلال تفقده اللجان بالمدارس، إن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الامتحانات مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، حرصاً على سلامة وصحة الطلاب والعناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات مع الالتزام بتوزيع عدد 14 طالبا بكل لجنة فرعية لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، مضيفاً أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح.

غرفة عمليات في إعدادية مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه جرى تشكيل غرفة العمليات بالمديرية لتلقي أي شكاوى من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وتذليل أي عقبات على الفور.

إزالة تراكمات الأمطار

وأوضح شحاته، أنه تابع إزالة كافة تراكمات وآثار موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مطروح خلال اليومين الماضيين بمقار اللجان الامتحانية بالتنسيق بين الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء وذلك في إطار حرص المديرية على توفير المناخ المناسب لأداء الامتحان في سهولة و يسر.

وأكد على جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، الالتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والانضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حال وجود أي تكاسل أو إهمال في أداء الأعمال المكلفين بها.