بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022 غدا

تنطلق غدا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022 للعام الدراسي الحالي، ورقيا في المدارس، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية، بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، فضلاً عن الإلزام بارتداء الكمامة الطبية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات تعقد ورقيا، مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، وعلى مستوى المديرية، وليس الإدارة التعليمية، مؤكداً في بيان له، أن المديريات التعليمية هي المنوطة بوضع أسئلة الامتحانات، وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت مديريتا التربية والتعليم بمحافظتي الجيزة والقاهرة، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول، تعقد على مستوى كل مديرية، ويتم وضعها من قبل موجهي المديرية، موضحة في بيان لها، أن الأسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول الجيزة

- يوم السبت الموافق 29 يناير امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد الموافق 30 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 31 يناير امتحان مادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير المقبل امتحان مادة الجبر والاحصاء وامتحان مادة التربية الفنية.

-يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير امتحان مادة الهندسة.

- يوم الخميس الموافق 3 فبراير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وامتحان مادة التربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول بالقاهرة

- يوم السبت الموافق 29 يناير امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- يوم الأحد الموافق 30 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الاثنين الموافق 31 يناير امتحان مادة الجبر والإحصاء وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء الموافق الموافق 1 فبراير المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية.

- يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 3 فبراير امتحان مادة العلوم.