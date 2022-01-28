إخلاء ونقل سكان «عزبة الغجر والسكر والليمون» بمحيط مجرى العيون قريبا

تشهد محافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة أعمال إخلاء ونقل سكان منطقة السكر والليمون والجيارة بمحيط سور مجرى العيون، وذلك فى إطار خطة القضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل بتوفير حياة كريمة لهم، حيث يجرى حاليا تجهيز نحو 2500 وحدة سكنية بمشروع أرض الخيالة لاستقبال سكان العشوائيات.

وقالت مصادر بمحافظة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن» إن المحافظة تشهد أعمال تطوير لامثيل لها للعمل على تطوير بعض المواقع وإزالة العشوائيات الخطرة وغير الآمنة بالقاهرة، حيث جرى إخلاء جزء كبير من سور مجرى العيون وإزالة المدابغ وغيرها من الأمور التى تشوه البيئة وتضر بسلامة المواطنين.

إزالة المناطق غير الآمنة

وأشارت المصادر إلى أن مناطق الجيارة ومنطقة السكر والليمون وحوش الغجر من المناطق القديمة غير الآمنة، ويتم العمل على حصرها تمهيدا للإزالة مع توفير بدائل مناسبة للسكان، وذلك فى إطار إزالة عشوائيات مصر القديمة بمحافظة القاهرة والاتجاه لتطويرها وجعلها منطقة جذب سياحي نظرا لوجود العديد من المواقع الآثرية منها متحف الحضارة ومجمع الأديان وبحيرة عين الصيرة، وبالتالى سيتم إخلاء محيط سور مجرى العيون ضمن مخطط تطوير المنطقة وتوفير سكن وحياة كريمة لكل المواطنين.

تطوير 95 فدانا في محيط سور مجرى العيون

وأوضحت المصادر، أنه يجرى حاليا تطوير 95 فدانا خلف سور مجرى العيون بعد إزالة العشوائيات ويتم حاليا من خلال هيئة المجتمعات العمرانية إنشاء مشروعات سكنية وترفيهية تضم عدة أسواق ومسارح ومول تجارى وسينمات ومطاعم تخدم المنطقة، وتروج للسياحة بالاضافة إلى مساحات خضراء، مؤكدة أن أرض منطقة عزبة أبو قرن الملاصقة لجامع عمرو بعد إزالتها تمت إضافتها إلى مشروع حدائق الفسطاط الجارى تنفيذها على مساحة 500 فدان، والتى تبدأ من نادى الأبطال حتى جامع عمرو بن العاص، وتضم العديد من الأنشطة المتنوعة، والمساحات الخضراء لتصبح متنفسا لسكان القاهرة وعلامة بارزة فى مشروع إحياء القاهرة التاريخية لجذب السياح.