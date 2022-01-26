«نظافة القاهرة»: استخدمنا التجهيزات الجديدة في إزالة تراكمات الأمطار بالشوارع

تواصل أجهزة محافظة القاهرة من شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والأحياء التعامل مع تراكمات مياه الأمطار.

إزالة تجمعات المياه

وتستعد هيئة النظافة بالقاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية والأمطار بكل أحياء القاهرة، للتعامل فورا مع تجمعات المياه بمدينة نصر شرق وغرب أمام المنصة بطريق النصر وصلاح سالم وأمام القلعة ومحور متحف الحضارات وسور مجري العيون والسيدة زينب بالمنطقة الجنوبية والموسكي والوايلي وسط القاهرة بالمنطقة الغربية.

وقال اللواء رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، في تصريحات لـ «الوطن»، إنه تم استخدام الأدوات والتجهيزات الجديدة وملابس الأمطار للعاملين التي تقيهم من الأمطار، المصنعة بمعرفة الورش الإنتاجية بالهيئة للتعامل خصيصا مع تجمعات المياه الكبيرة، إذ تم استخدام كافه الشفاطات لسيارات الإنقاذ المركزي للتعامل الفوري في فتح وتيسير حركه المرور بكافه الطرق والمحاور.

العمل لـ24 ساعة

ووجه الشرشابي باستمرار العمل والمجهود بكافة الطواقم لحين استقرار الأجواء علي مدار الـ24 ساعة، علي كافه أفرع الهيئة بالمناطق الأربعة والتركيز على المناطق الساخنة وأماكن تجمع المياه، مشيدا بدور عمال النظافة في تلك الأوقات فهم يعملون في ظروف صعبة.

خط ساخن للإبلاغ عن تراكمات المياه

وفى سياق متصل، خصصت محافظة القاهرة الخط الساخن 15496 لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار والتعامل الفوري معها، مع انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري بواسطة شركة الصرف الصحي، فضلا عن التنسيق مع المرور لتسيير الحركة المرورية، وأيضا توجيه إدارة الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة.