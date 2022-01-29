برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء هو ترتيبه الثالث بين الأبراج الفلكية، وهو أحد الأبراج الهوائية، ويتوافق مواليد برج الجوزاء مع مواليد برج القوس والدلو بشكل كبير، ويحرص العديد من مواليد البرج على الإطلاع على حظك اليوم بشكل مستمر، لذا تقدم «الوطن» هذه الخدمة وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد كالتالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

نصحت خبيرة الفلك عبير فؤاد، مواليد برج الجوزاء بمحاولة التطوير من أنفسهم في الحياة العملية، حيث إن التغيير من أهم الخيارات خلا الفترة الحالية، وهذا الوقت هو الأنسب للتطوير.

عليك أن تجتهد لكي تصل لكل ما تتمناه في حياتك العملية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

وفق حظك اليوم متوقع أن تتحرر من الضغوط وتمدك الأفلاك بروح تفاؤل، فاليوم هو من أفضل الأوقات التي يمكن أن تقضيها مع الأحباء والأصدقاء، ويعدك الحظ بالسعادة اليوم.

عليك استغلال ذلك لقضاء أوقات سعيدة مع من تحب وذلك وفق حظك اليوم عاطفيا لمواليد برج الجوزاء.

صفات برج الجوزاء

ويتسم مواليد برج الجوزاء أنه قادر على تكوين علاقات جيدة مع كل من حوله، ويستطيع التعبير عن نفسه بسهولة، كما أنه يحب أن يشارك آرائه مع الغير، وهو شخصية اجتماعية يحب دائمًا أن يكون محاط بالأشخاص المفضلين لديه، ومن أبرز مميزاته أنه يمكن أرضاءه بأبسط الأمور فهو ليس متطلب.

كمل أنه ينتبه لأصغر الأمور في حياته فهو شديد الملاحظة، ويهتم لأفعال الأشخاص أكثر من كلامهم، وهو يعتمد على نفسه في كل الأمور ولا ينتظر مساعدة من أحد، ويمتلك التفاؤل الشديد بأن غدًا سيكون أفضل.

ويتكيف بسهولة مع الظروف من حوله ويتمتع بشخصية ذكية ويحب مدح ومجاملة الغير.

وأبرز عيوبه أن لديه شخصية متناقضة ويتغير مزاجه بسهولة كبيرة، إلى جانب أنه شديد التردد في اتخاذ القرارات، ويحب أن يأخذ رأي كل من حوله عند اتخاذ قرار بسبب توتره.