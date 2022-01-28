طلقات الاحتفال بليلة «الحنة» تقتل طفلاً في أوسيم

ألقت أجهزة الأمن، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على شاب يدعى «سعد»، 34 سنة، قام بإطلاق عيار ناري على طفل «11 سنة»، فتسبب في وفاته، وتبين من تحريات المباحث أن الطفل كان يقف في شرفة منزل أسرته، في أوسيم بالجيزة، لمشاهدة أجواء الاحتفال بحفل زفاف شاب من جيرانه.

فرد خرطوش

وأوضحت التحريات، التي أشرف عليها المقدم أحمد فرحات، رئيس مباحث أوسيم، أن شقيق العريس كان يطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته ليلة «الحنة»، أبتهاجا بعرس شقيقه، ما أصاب الطفل برش في الرأس، أدى إلى دخوله في غيبوبة تامة، ونقلوه إلى المستشفى، لكنه توفى على إثرها.

إلقاء القبض على المتهم

وألقت قوة أمنية من قسم أوسيم، القبض على المتهم، وبحوزته السلاح الناري «فرد الخرطوش»، عقب تلقيها بلاغ من مستشفى أوسيم، بوصول طفل «11 سنة»، مصاب برش خرطوش بالرأس من منطقة الكوم الأحمر، وتوفى أثناء إسعافه، وبمواجهة المتهم، قال إنه كان يطلق أعيرة رش الخرطوش إحتفالا وابتهاجا بعرس شقيقه، ولم يكن يقصد إصابة الطفل، وأنه لم يكن بينه وبين الطفل أو أسرته أي عداوة مسبقة، وأنه لم يكن يقصد حدوث هذا الأمر برمته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم وضع المتهم تحت تصرف النيابة العامة.