إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة «صور»

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى سيارة «سوزوكي فان» على طريق دسوق دمنهور أمام قرية سنهور بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي سيارة سوزوكى فان، بطريق دسوق دمنهور أمام قرية سنهور التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد شحاتة صبري 38 سنة مقيم القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد حافظ حمزة 58 سنة دمنهور مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، وحسن خيري الحصاوي 38 سنة مقيم بني هلال مركز دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

كما أصيب أيضا «محمد شحاتة عبد الجيد 38 سنة مقيم بني هلال مركز دمنهور بكسر بالفخذ الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعلي أحمد بنزينة 53 سنة مقيم بني هلال مركز دمنهور مصاب بكسر بالفخذ الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصفاء محمد سعد 34 مصابة بكسر في الحوض ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.