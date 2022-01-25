إلغاء رحلات مصر للطيران بين القاهرة وتركيا اليوم بسبب الأحوال الجوية

أعلنت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتيها رقم MS735، وMS745، اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، من وإلى تركيا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية بمدينة اسطنبول.

تعديل حجوزات لمسافرين بين القاهرة واسطنبول

وأهابت مصر للطيران، في بيان، بعملائها المسافرين بين القاهرة واسطنبول اليوم، تعديل حجوزاتهم، مع متابعة ومراجعة رحلاتهم المقبلة، من خلال مركز الاتصالات 1717، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو وكيل سياحي.