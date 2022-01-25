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محمود مسلم

إلغاء رحلات مصر للطيران بين القاهرة وتركيا اليوم بسبب الأحوال الجوية

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الوطن
02:14 م | الثلاثاء 25 يناير 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتيها رقم MS735، وMS745، اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، من وإلى تركيا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية بمدينة اسطنبول.

تعديل حجوزات لمسافرين بين القاهرة واسطنبول

وأهابت مصر للطيران، في بيان، بعملائها المسافرين بين القاهرة واسطنبول اليوم، تعديل حجوزاتهم، مع متابعة ومراجعة رحلاتهم المقبلة، من خلال مركز الاتصالات 1717، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو وكيل سياحي.

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