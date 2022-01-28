مصرع طالبة سقطت من الطابق الخامس في ظروف غامضة بشبرا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع طالبة سقطت من الطابق الخامس في منطقة شبرا مصر.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا بلاغا بمصرع طالبة إثر سقوطها من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «ياسمين أ» 17 عاما، طالبة، أسفل العقار المقيمة به، وبالفحص تبين وجود إصابات وكسور في مناطق متفرقة من الجسم، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

مصرع رجل سقط من الطابق الخامس في ظروف غامضة بدار السلام

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع رجل سقط من الطابق الخامس في ظروف غامضة في دائرة قسم شرطة دار السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا بمصرع رجل إثر سقوطه من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «أحمد ع»، 45 عاما، أسفل العقار المقيم به، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبفحص الجثة تبين وجود كسور في أنحاء الجسم المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.