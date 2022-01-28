وزير التعليم: إتاحة منهج الإنجليزي للصف الثالث الثانوي الثلاثاء المقبل
طارق شوقي: طرح النسخة الرسمية من المنهج عبر بنك المعرفة
كتب:
كريم روماني
06:27 م | الجمعة 28 يناير 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النسخة الرسمية من منهج اللغة الإنجليزية للترم الثاني للصف الثالث الثانوي، ستكون متاحة على منصات ﺑﻨﻚ المعرفة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق، 1 فبراير 2022.
وأضاف «شوقي» في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن كل ما يجري تداوله حاليا هو نسخ قديمة قبل المراجعات الدورية، ولا مرجعية لها.