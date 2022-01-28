وزير التعليم: إتاحة منهج الإنجليزي للصف الثالث الثانوي الثلاثاء المقبل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النسخة الرسمية من منهج اللغة الإنجليزية للترم الثاني للصف الثالث الثانوي، ستكون متاحة على منصات ﺑﻨﻚ المعرفة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق، 1 فبراير 2022.

وأضاف «شوقي» في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن كل ما يجري تداوله حاليا هو نسخ قديمة قبل المراجعات الدورية، ولا مرجعية لها.