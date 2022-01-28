التحقيق مع 3 متهمين بتصوير طالبة عارية داخل شقة في 15 مايو

بدأت النيابة العامة، منذ قليل، مباشرة التحقيقات في واقعة اتهام 3 شباب بتجريد طالبة من ملابسها وتصويرها عارية في شقة أحدهم في دائرة قسم شرطة 15 مايو.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغا من طالبة، 15 عاما، وتقيم بدائرة قسم الشرطة، باتهام 3 شباب بتجريدها من ملابسها داخل شقة أحدهم بدائرة قسم الشرطة وتصويرها، في محاولة لابتزازها فيما بعد وعدم الإبلاغ عنهم، وكشفت تحريات المباحث بأن المجني عليها على علاقة عاطفية بأحد المتهمين ويدعى أحمد، 19 عاما.

وأضافت التحريات أن المتهم طلب منها أن تذهب إلى شقته بدائرة القسم، وأوضحت التحريات أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين الثاني والثالث 20 عاما، على أن يجردوا المجني عليها من ملابسها فور وصولها الشقة وتصويرها عارية حتى لا تستطيع الإبلاغ عنهم، بالإضافة إلى ابتزازها بالصور فيما بعد، وتابعت التحريات بأن المجني عليها ذهبت إلى شقة المتهم الأول وبمجرد دخولها وجلوسها معه دخلا عليهما المتهمان الثاني والثالث وطلبا منها ممارسة الجنس معها ولكنها رفضت، وجردها المتهمون الثلاثة من ملابسها وشل حركتها اثنان، وصورها المتهم الثالث بواسطة كاميرا الموبايل الخاص به، وبعد ذلك تركوها تخرج من الشقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالبة سقطت من الطابق الخامس

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس في دائرة قسم شرطة شبرا، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن.