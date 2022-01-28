إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف.. وجبة فراخ السبب

أصيب 5 أشخاص يقيمون بمنطقة الإسكان الاجتماعي، شرق النيل ببني سويف، باشتباه تسمم غذائي، مساء اليوم الجمعة، عقب شعورهم بنزلة معوية حادة، تضمنت مغص وقيء بعد تناولهم وجبة فراخ، ونقلهم الأهالي إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

بلاغ باشتباه تسمم 5 من أسرة واحدة

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي، بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، يقيمون بمنطقة الإسكان الاجتماعي، شرق النيل ببني سويف، باشتباه تسمم غذائي عقب شعورهم بنزلة معوية حادة، ونقلهم الأهالي إلى للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في حادث اشتباه تسمم غذائي ببني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين وهم: شيماء شعبان جودة، 30 عامًا، وأمل خميس خميس، 27 عامًا، وشمس محمود شعبان، 6 أعوام، ومصطفى محمود شعبان، 5 أعوام، وإسلام محمود شعبان، عامان، يقيمون بمنطقة الإسكان الاجتماعي، بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، وأقروا بتناولهم وجبة غذائية «فراخ» يشتبه في أنها فاسدة.

إسعاف المصابين ومغادرتهم للمستشفى من قسم الاستقبال

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، وتم أخذ عينات من القيء بالاستقبال لإرسالها إلى المعمل لبيان إصابتهم بالتسمم الغذائي من عدمه، وغادر المصابون المستشفى من قسم الاستقبال، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.