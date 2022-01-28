سيارة تدهس سيدة عجوزا بالهرم.. السائق مات بسكتة قلبية قبل الحادث

لقيت سيدة عجوز مصرعها أسفل عجلات سيارة طائشة بدائرة قسم شرطة الهرم، وبفحص السيارة من الداخل تبين أن السائق متوفى، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على الجثتين لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها.

بلاغ بوفاة عجوز دهسًا في الهرم

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بوقوع حادث دهس لعجوز، ومصرعها وقائد السيارة بدائرة قسم شرطة الهرم، وبالانتقال تبين العثور على جثة «رجاء. م. ع»، 65 عاما، وبالفحص تبين تعرضها لدهس من سيارة، كما تبين العثور على قائد السيارة ويدعى «إبراهيم. م. م»، في العقد الخامس من العمر، وكشفت المعاينة عن أن الحادث بسبب عدم التحكم في عجلة القيادة.

الطب الشرعي: السائق مات بسكتة قلبية قبل وقوع الحادث

وكشف تقرير الطب الشرعي بعد الكشف الظاهري على الجثتين، بناء على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، عن أن سبب وفاة السائق هو حدوث سكتة قلبية مفاجئة، وأنه توفي قبل وقوع الحادث، وانطلقت السيارة بعد وفاته ودهست السيدة العجوز.

كما كشف تقرير الطب الشرعي عن أن السيدة العجوز توفيت بسبب كسور في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى نزيف داخلي، وجرى الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب وفاة السائق والسيدة، وجار إرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقتل ربة منزل على يد زوجها في الزاوية الحمراء

وفي سياق آخر، بدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لبيان الدافع وراء الاعتداء على المجني عليها من قبل زوجها، وكلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليها.