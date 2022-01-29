66 ألف طالب بالإعدادية يبدأون امتحان الترم الأول اليوم في بني سويف

يبدأ 66 ألف طالباً وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2021/2022، داخل 317 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية السبعة في محافظة بني سويف، اليوم السبت، بمادة اللغة العربية، وسط إجراءات وقائية وتدابير احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

محافظ بني سويف يوجه بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتوفير الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصًا على صحتهم وسلامتهم في أثناء أداء الامتحان الذي يجرى في أجواء خاصة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان.

كما وجه محافظ بني سويف بالتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية؛ لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، دون حدوث أي ‏تجاوزات مع تأكيد وجود طبيب أو زائرة صحية، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ داخل اللجان.

غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة سير الامتحانات، وتم تأكيد تكثيف المتابعات الميدانية على المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وتجهيزها اللجان بالأثاث اللازم والإنارة الكافية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا وتواجد الزائرة الصحية باللجنة، خلال فترة أداء الطلاب الامتحان.

وتابع بأنه سيجرى الكشف على الطلاب قبل دخول اللجان، وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير ونظافة دورات المياه حفاظاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع المعلمين والإداريين، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه العملية الامتحانية وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.