طلاب 14 قرية بالشيخ زويد يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات التيرم الأول للشهادة الإعدادية بإدارات محافظة شمال سيناء الست.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان لها، أن جميع المدارس التي تُعقد بها امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، اليوم السبت، استعدت بشكل كامل، وذلك بملء خزانات المياه، وتواجد المراقب الصحي، للكشف على المرضى والتلاميذ حال وجود أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا أو أي أمراض أخرى، فضلا عن تنظيف اللجان وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

إدارات شمال سيناء تعلن جاهزيتها للامتحانات

بدوره، قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء لـ«الوطن»، إن جميع المدارس بإدارات العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ووسط سيناء، أعلنت جاهزيتها بشكل تام للامتحانات.

وأضاف «رضوان»، أنه تم عقد لجنة متابعة بمديرية التربية والتعليم لمراقبة الامتحانات بجميع الإدارات، والعمل على متابعة الأحداث لحظة بلحظة، وشددت لجنة المرور على وجود الكشف الحراري على الطلاب من خلال المراقب الصحي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة.

عودة طلاب 14 قرية بالشيخ زويد

وأوضح «رضوان»، أن امتحانات نصف العام هذا العام مختلفة عن الأعوام الماضية، بعد عودة الطلاب في أكثر من 14 تجمعا وقرية جنوب وغرب الشيخ زويد، والذين تم إلحاقهم بمدارسهم التي غادروها قبل عدة سنوات.