«50 مليون جنيه».. تفاصيل أخطر عملية نصب نفذها مسجل خطر بالجيزة

«50 مليون جنيه»، حصيلة واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال التي نفذها مسجل خطر يدعى «ط. م»، 46 سنة، بمساعدة شريكة «جمال .ف»، 34 سنة، حيث تمكن المتهمان خلال عام ونصف العام من النصب والاحتيال على 17 أجنبيا والاستيلاء على ثرواتهم.

تفاصيل الجريمة كما وثقتها تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن أن المتهمين أسسا شركة وهمية للسفر وقاما بحجز تذاكر طيران للأجانب مقابل تخفيضات كبيرة، وتبين قيامهما بالاستيلاء على مدخراتهم وحصيلة حساباتهم البنكية عقب نجاحهم فى اقناعهم بالإفصاح عن معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني.

50 مليون جنيه

ونجح المتهمان، وفقا للتحريات، خلال 18 شهرا، في سحب 50 مليون جنيه من حسابات الضحايا، ثم تم القبض عليهما منذ شهرين في جريمة نصب في مبلغ 7 آلاف جنيه، عندما احتالا على مواطن لتزوير عدد من الأوراق الحكومية له.

محبوسين فى 7 آلاف جنيه

وأثناء وجود المتهمين فى الحبس أقرا بجريمتهما، وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، محبوسين حاليا على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامي، مقيمان بالجيزة، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس موقع إلكتروني.

تفاصيل خطة النصب

ويقوم المتهمان بالتواصل من خلال الموقع الإلكتروني مع العديد من المواطنين، وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول، وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة فى مجال السفر والسياحة، وحجز الفنادق وتذاكر الطيران، «خلافا للحقيقة»، وتمكنا بموجب ذلك من استدراج الضحايا والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أرصدة حساباتهم البنكية، مما مكنهم من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما، عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه.