سيدة كفيفة تطالب محافظ قنا بتأهيل منزلها: «معنديش دورة مياه»

فقدت بصرها منذ صغرها تدريجيا، حتى تعتمت الرؤية لديها بالكامل بسبب انفصال في شبكية العينين، تعيش في غرفة لا تتعدى مساحتها 3 أمتار، لم تتزوج أبدا، وتعيش بمفردها منذ سنوات، في نجع عايد بقرية الهيشة بمركز نجع حمادي، تقاوم الحياة بنور البصيرة، وحيدة لا تجد يد المساعدة إلا من بعض جيرانها من أهل الخير، وتناشد محافظ قنا بتأهيل منزلها وتركيب دورة مياه، لعدم وجودها.

«عايدة».. أعاني من انفصال الشبكية

تقول عايدة محمد عدلي، 52 سنة، إنها سعت على مرض عينها، «الانفصال التدريجي في شبكية العين» لسنوات عديدة وذهبت لجميع الأطباء من محافظة قنا حتى القاهرة، وباعت كل ما لديها من ممتلكات ولكن كانت النتيجة صفرا، لا يوجد علاج لحالتها، وكل الأدوية عبارة عن قطرات ولا حل جراحي لها.

وتابعت أنها ليس لديها أبناء لعدم زواجها نهائيا، وأن حجرتها تخلو من وسائل المعيشة الآدمية، ومساحتها نحو 3 أمتار في 3 أمتار، ولا يوجد بها «حمام»، وأنها منذ سنوات، عطف عليها الجيران بالعيش في منزل مهجور بجوار منزلها الهزيل، المعروش بالجريد وجذوع النخيل، وبابه من الخشب المحبب.

وأضافت أنها تعيش في منزل الجيران لوجود حمام به، رغم أنه غير آدمي ولكن يؤدي الغرض: «أشكر الجيران على حبهم الشديد وتعاملهم المحترم معي»، كما أنهم يوفرون لها الأكل والشرب في النهار ويطمئنون عليها يوميا.

«عايدة» تطالب بتأهيل منزلها

وطالبت «عايدة»، محافظ قنا ووكيل وزارة التضامن في محافظة قنا، بمساعدتها وتأهيل منزلها حتى تعيش باقي أيامها حياة آدمية، وتحقيق أدنى أمنياتها بتوفير حمام ومنزل تعيش فيه، لأنها لا تملك ما تعين به نفسها على الحياة، ولا تستطيع العمل بسبب فقد نظرها.