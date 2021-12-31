خطفوه وعذبوه وألقوا جثته.. القبض على المتهمين بقتل مواطن نجع حمادي

تمكنت الأجهزة الأمنية في نجع حمادي، من ضبط المتهمين الثلاثة بقتل شاب وتعذيبه وإلقاء جثته في أحد الطرق بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

بداية العثور على الجثة

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بضبط 3 أشخاص بتهمة قتل شاب يدعى، أحمد بكري، 33 عاما، بعد تعذيبه وإلقاء جثته في أحد الطرقات يسمى طراد النيل، بسبب خلافات مالية بينهما.

المتهمون بقتل شاب نجع حمادي

وتبين أن المتهمين هم: «وائل .ت»، 45 عاما، و«أحمد.ج»، 27 عاما، و«علي.م»، خطفوا المجني عليه وتعذيبه وذبحه وإلقاء جثته في زراعات الحلف على جانبي أحد الطرق في نجع حمادي.

وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية منذ يومين، عثرت على جثة مجهولة الهوية ومحترقة على طريق طراد النيل بنجع حمادي.